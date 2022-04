Nog eens tien dode vogels weggehaald in het Schaffelaarse bos in Barneveld

Brutale dieven stelen kenteken­pla­ten in Hoogland en plunderen vervolgens bedrijf in Amersfoort leeg

Bij een bedrijf in Amersfoort hebben vier inbrekers flink huis gehouden. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 maart kwamen zij via een raam het magazijn binnen en stalen een grote hoeveelheid laptops.

