Nog niet zo kek: zo zag de Kamperbinnenpoort er in 1930 uit

Doelman Daan Broere stopt bij Roda’46: ‘Ik ben de liefde voor het het voetbal verloren’

Het was een verrassend bericht aan een geïnteresseerde voetbalclub. ,,Ik ben de liefde voor het voetbal verloren. Dit heeft me doen besluiten niet meer te gaan voetballen volgend seizoen.” Was getekend: Daan Broere.