Nog nooit op een podium gestaan maar wel de ambitie? Dit theater gooit de zaal open voor talent

Theater De Speeldoos lanceert een nieuw initiatief: het Open Podium. Het Baarnse theater heeft daarvoor de handen ineengeslagen met podium De Vorstin in Hilversum. Daar is het Open Podium al tien jaar lang een begrip. Allerlei singer-songwriters, muzikanten, cabaretiers, rappers en vele anderen zijn daar in die jaren de revue gepasseerd. Zij kunnen vanaf nu ook in Baarn terecht.

,,We liepen al een tijdje rond met het idee om structureel een podium te bieden om zo meer te doen aan talentontwikkeling”, zegt Tom van der Poel, directeur van het theater in Baarn.

,,Onze afspraak met De Vorstin heeft ons alleen maar enthousiaster gemaakt. Heel fijn dat we op deze manier met hen gaan samenwerken. Hopelijk weten naast lokale artiesten ook vele podiumkunstenaars uit de omgeving de weg naar het Open Podium in ons theater te vinden. Wie er optreedt is iedere keer verrassend maar dat kunnen zomaar hele bijzondere pareltjes zijn. Dat maakt het ook zo leuk.”

Intieme, gezellige sfeer

Het Open Podium is er voor iedereen, aldus Van der Poel. ,,Het biedt een professioneel podium aan ervaren en minder ervaren artiesten van diverse pluimage. De intieme, gezellige sfeer van het theatercafé, waar de optredens plaatsvinden, biedt een unieke en veilige plek voor artiesten. Het publiek kan er op een laagdrempelige manier genieten, en de entree is gratis.”

Quote We plannen ook alweer verder, want in 2023 staan er nog een paar Open Podia op stapel Stéphanie Baars

De eerste Baarnse editie staat gepland op zondagmiddag 12 maart 2023 tussen 15.00 en 18.00 uur. De artiesten treden op het podium in het theatercafé op. ,,Geïnteresseerden in een plekje op ons podium, kunnen zich vanaf nu aanmelden via openpodium@speeldoosbaarn.nl”, aldus Stéphanie Baars, organisator van het Baarnse Open Podium ,,We plannen ook alweer verder, want in 2023 staan er nog een paar Open Podia op stapel.”

Het Open Podium is niet nieuw in de regio: afgelopen zomer startte Hugo van der Meer zogenoemde open mic-avonden in Park Randenbroek in Amersfoort. Na drie goedbezochte edities stak de gemeente echter een stokje voor het initiatief, omdat er een vergunning voor nodig was. Van der Meer vond met zijn initiatief uiteindelijk onderdak in het Rietveldpaviljoen in het centrum van de stad.

