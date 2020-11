Nog volop raadsels rond dode vrouw in Nijkerk, politie vindt tas in nabijgelegen sloot

update Politie arresteert verdachte vanwege betrokken­heid bij de dood van een vrouw in Nijkerk

4 november De politie heeft een verdachte aangehouden vanwege betrokkenheid bij een ernstig misdrijf tegen een vrouw die dinsdag dood werd aangetroffen in een woning aan het Brücknerlaantje in Nijkerk. Het slachtoffer is vermoedelijk de hoogbejaarde bewoonster, maar dat is formeel nog niet vastgesteld door de politie.