Nog volop raadsels rond vondst dode vrouw in Nijkerk, verdachte blijkt 46-jarige Amsterdamse

Deze fotografe zette 35 mensen op de foto die een hartstil­stand overleef­den: ‘Het fascineer­de mij’

1 november De Amersfoortse fotografe Janita Sassen maakte Even dood, een boek over mensen die een hartstilstand overleefden. Confronterend, maar niet beangstigend; in z’n naakte waarheid toont en vertelt Even dood wat een hartstilstand fysiek en mentaal doet met mensen die het overkomt.