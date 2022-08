Nood-AZC Amersfoort komt er toch: zorgen over natuur wegen niet op tegen tekort aan opvangplaatsen

De tijdelijke units worden gebouwd in het gebied Birkhoven en Bokkeduinen, en moeten plaats gaan bieden aan driehonderd asielzoekers. De Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen maakte zich zorgen over de inbreuk op de natuur, en stapte naar de rechter om de bouw te verhinderen.

300 vluchtelingen in tijdelijke opvang in Amersfoort? Nee, zegt natuurclub: ‘Dassenfamilie in de knel’

,,Onze zorg gaat vooral uit naar de dassenfamilie in het gebied. Die heeft 1,2 vierkante kilometer leefgebied nodig en dat is precies het gebied dat er nu is, maar dat wordt nu aangetast”, vertelde penningmeester Mike Potter. ,,Ook vinden wij dat de natuur überhaupt niet verder meer mag worden aangetast. Het is al 5 voor 12.” Volgens de vereniging konden de vluchtelingen prima in lege kantoorpanden in Amersfoort opgevangen worden.