Noodkreet op brug tussen Baarn en Bunschoten: ‘Help de boer!’

boeren Manegehou­der Jos: ‘Stikstof­plan is ook de strop voor paarden­bran­che’

Hij blokkeerde met zijn trekker distributiecentra en demonstreerde mee in Den Haag en in Stroe. Maar koeien, varkens of kippen heeft hij niet. Jos Zonneveld uit Baarn runt een goedlopende manege met 65 paarden en pony’s en vreest dat ook zijn bedrijf door de stikstofplannen ten dode is opgeschreven.

11:54