Nova-Mae (10) komt met eigen hitteprotocol: bak met drinkwater voor viervoeters bij de voordeur

Robin maakt een podcast over het Soester­kwar­tier: 'Er wonen steeds meer yuppen in de volksbuurt'

Robin de Wever (36) woont sinds 2009 in het Amersfoortse Soesterkwartier. De afgelopen jaren is deze steeds populairder (en duurder) geworden en dat zorgt voor veel veranderingen. In de MAX/NPO Radio 1 podcast ‘Welkom in de volksbuurt’ spreekt hij buurtbewoners en gaat hij op onderzoek uit.