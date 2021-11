Nu 11.000, straks mogelijk 16.000 inwoners in Voorthuizen: ‘Het moet wel dorps blijven’

En dat is best bijzonder, als je bedenkt dat de populatie in het hoofdseizoen makkelijk vervijf- of verzesvoudigd en je in het centrum over de hoofden kunt lopen. Toch staat het dorpse karakter onder druk. Gezien het tempo waarin nieuwe woonwijken verrijzen, koerst Voorthuizen in het jaar 2040 af op een inwonertal van 14.000 tot 16.000.