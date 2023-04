Nu al titel VVOP, NSC verliest met 11-1, Sparta: vizier op periode. Dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Een nieuw zwembad voor Hoogland: dat is het plan van de gemeente, maar of dat ooit gaat lukken?

Vergeelde tegels, afgebladderd schilderwerk en een schrootjesplafond dat is overgebleven uit de jaren 80: wie zin heeft in een nostalgisch zwemuitje, moet in Hoogland zijn. Maar aangezien het merendeel van de mensheid liever iets moderners heeft, wil de gemeente Amersfoort nu een nieuw bad bouwen. De grote vraag is alleen: waar dan? En hoe gaan we het betalen?