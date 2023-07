Nudisten balen stevig van verwarring met sekstoerist: ‘Er gebeurt weleens wat, maar geen orgie ofzo’

Hoe agenten met PTSS of onverwerkt trauma elkaar steunen in de natuur: ‘Te veel gezien en meegemaakt’

,,Alle mensen die hier zijn hebben veel te veel meegemaakt.” ‘Hier’, dat is in de bossen in regio Utrecht, waar honderden medewerkers van politie, maar ook ambulance of brandweer kunnen werken. Hulpverleners met PTSS, burnout of ander onverwerkt trauma. In het groen vinden ze de rust, herkenning en erkenning van hun persoonlijke leed.