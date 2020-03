Oeps... Man in Nijkerk vergeet handrem: auto rolt water in

VIDEO Filmpje met bekende Amersfoor­ters tegen corona gaat viral

15:22 Om wat verbroedering te brengen in deze angstige tijden, heeft een collectief Amersfoorters een video opgenomen die in mum van tijd door dik 30.000 mensen is bekeken. De kernboodschap: hoewel er om coronabesmetting te voorkomen fysiek afstand moet worden gehouden, staan we dezer dagen dichter bij elkaar dan ooit.