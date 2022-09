Oeps, vergissing: man trapt gas in bij het inparkeren en ramt drie hekken

Op de ambulance, maar dan wel in een steek- en scherfwe­rend vest: waarom is het nodig?

Een opmerkelijk gezicht is het nog altijd; ambulancemedewerkers met steek- en scherfwerende vesten aan. Toch zien we het steeds vaker, zoals afgelopen zaterdag in Amersfoort. Waarom behoren deze vesten (en helmen) sinds kort tot de standaard uitrusting en wanneer worden ze gedragen?

2 september