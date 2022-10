Olifant of leeuw op fiets? Tekenaars maken kinderen in DierenPark blij met illustratie van hun favoriete dier

Zo'n dertig tekenaars van Stichting Tekenen voor Kinderen uit Zeist bezorgden kinderen in DierenPark Amersfoort zondag een mooie dag door hun favoriete dier te tekenen. Een leeuw op een fiets of een paard die een ritje maakt bovenop de rug van een eend? Geen fantasie was te gek en de kinderen mochten alles kiezen, vertelt directeur Henk van der Ploeg.

Wat hebben jullie zondagmiddag gedaan in DierenPark Amersfoort?

,,Onze tekenaars gingen het favoriete dier tekenen van alle kinderen in het DierenPark. Normaal gesproken tekenen we op plekken zoals kinderafdelingen van ziekenhuizen, revalidatiecentra of asielzoekerscentra. Maar vanwege ons 15-jarig bestaan hebben we kinderen die we daarvan kennen, uitgenodigd om voor een zeer gereduceerd tarief naar DierenPark Amersfoort te komen. Alle andere kinderen mochten ook een tekening laten maken door onze groep professionele tekenaars.’’

Hoe was dat?

,,De kinderen vonden het hartstikke leuk. Van de ruim 5000 bezoekers van het DierenPark zondag is ongeveer de helft kind, dus je kunt je voorstellen hoe druk we het hadden. Het mooie is dat kinderen met zo’n tekening even de controle zelf in handen hebben. Terwijl ze in het ziekenhuis bijvoorbeeld juist steeds dingen ‘moeten’. Ik noem het ook weleens een ‘magisch medicijn’. De kinderen mogen hun fantasie de vrije loop laten gaan. Niets is te gek, want op papier kan alles. Voor kinderen is het vaak een mooie ervaring om niet snel te vergeten.’’

Henk van der Ploeg, directeur van de stichting Tekenen voor Kinderen.

Welke dieren waren favoriet?

,,Ik heb veel tekeningen van tijgers en leeuwen gezien, maar ook olifanten. Eenhoorns waren zwaar populair bij meisjes in de leeftijd van 6 tot 10. Ik heb ook stripfiguren zien langskomen zoals Paw Patrol. Of wat dacht je van fantasietekeningen, zoals een leeuw op een fiets of een paard die een ritje maakt op de rug van een eend?’’

Je moet er maar net opkomen: dieren tekenen voor kinderen. Hoe is dat 15 jaar geleden ontstaan?

,,Dat gebeurde eigenlijk per toeval tijdens een theatervoorstelling. In de pauze keken kinderen gebiologeerd toe hoe tekenaar Dolph Paulsen, de latere oprichter van de stichting, aan het tekenen was. Iemand die bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werkte, zag dat gebeuren en dacht: hier moeten we iets mee. Zo is het begonnen. Inmiddels tekenen we op 80 plekken overal in Nederland.’’

