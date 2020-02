OM eist tbs tegen vader (75) voor plegen incest met zijn drie kinderen

B. stond vanmiddag terecht voor de rechtbank in Utrecht. Hij hield tijdens de zitting hardnekkig vol dat er niks verkeerds was voorgevallen. De gedetailleerde verklaringen van de kinderen over het seksuele wangedrag van hun vader op leeftijd waren volgens hem van begin tot eind verzonnen. ,,Mijn ex heeft ze het aangepraat’’, mompelde de Amersfoorter. Van de beschuldigingen die 34 jaar geleden tot een veroordeling wegen incest leidden, kon hij zich niks meer te herinneren.

Voor het eerst betast

Johannes B. dwong zijn nu 11-jarige dochter volgens haar verklaring bij de politie ook tot orale seks. Behalve in huis vond het misbruik volgens de tenlastelegging plaats tijdens ritten in de auto. Hij zou zijn kinderen hebben gedwongen op de vloer te gaan te gaan zitten om hem te bevredigen. Soms, vertelden de kinderen, zette hun vader ze alle drie bij elkaar om seksuele handelingen af te dwingen.

Angst voor slaag

Terwijl haar ex-man onbewogen toehoorde, hield de moeder een emotioneel betoog over de schade die hij had aangericht in het gezin. ,,De kinderen missen elk gevoel van veiligheid. Ze zijn nog steeds doodsbang voor hun vader. Ze slapen slecht, eten slecht, zijn extreem angstig en hadden door hun niet verwerkte trauma’s extreme woede-uitbarstingen. Ze sloegen, schreeuwden, beten, gromden en huilden. In het huis waar het gebeurde, konden ze niet meer blijven. Ze hebben heimwee, maar ze mogen niet terug. Ik zal moeten verhuizen. Als familie van een pedofiel worden we nagewezen, hoe onterecht ook. Je hebt mij en je kinderen helemaal kapot gemaakt.’’