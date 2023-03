OM rekent ‘medicijndealer’ dood van Lubertus en William aan: ‘Handelaren spelen met vuur’

Hein zei nog tegen zijn broer: ‘Stop met die rotzooi’, twee maanden later stierf hij na een overdosis

Het vissersdorp Spakenburg was vorig jaar in shock door de plotselinge en mysterieuze dood van twee jongemannen. Een fatale combinatie van verdovende middelen, zo bleek bij een van hen. Hein Bos (32) is zijn broer en weet ook uit eigen ervaring dat drugs meer kapot maken dan je lief is. ,,Ik hoop dat het overlijden van Lubertus niet voor niets is geweest.’’