Oma Nel (96) werd opnieuw slachtoffer van oplichting: zo voorkom je dat jij de volgende bent

Soester­berg ergert zich aan onverwach­te komst Oekraïners: ‘Wéér vluchtelin­gen in onze buurt’

‘Wéér in Soesterberg’. Er heerst grote ergernis in Soesterberg dat er in recreatiepark Albertsdorp aan de Amersfoortsestraat 18 maanden lang Oekraïnse vluchtelingen worden opgevangen, omdat er voorlopig in Soest geen plek is. Dat zegt Gerben Stormbroek, fractievoorzitter van Partij Ons Soesterberg.

16:43