Omwonenden Paleis Soestdijk wanhopig: ‘We stoppen met inspraak, er wordt toch niet naar ons geluisterd’

Demonstratief verzamelden twaalf omwonenden zich zaterdag op de Koningslaan, de lange laan tussen Paleis Soestdijk en het monument De Naald aan de Torenlaan in Baarn. Daar tekenden zij onder het oog van pers en fotograaf een brief, waarin ze de gemeenteraad laten weten: ‘Wij gaan woensdag of donderdag niet inspreken. Heeft geen zin, want het is toch al in kannen en kruiken.’ In totaal tekenen dertig omwonenden de brief.