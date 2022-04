Omwonenden slapen slecht over dreigende komst Oekraïners: ‘Geen volgepropt terrein in dit landelijke buurtje’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Even snel iets kopen op Markt­plaats lijkt zo makkelijk, maar het kán misgaan: hoe voorkom je dat?

Even snel iets kopen of verkopen via Marktplaats, makkelijker kan haast niet. Toch komen er elke dag rond de zeventig aangiftes binnen van oplichting via de populaire verkoopsite. De familie Sillem uit Amersfoort was ook slachtoffer. Hoe voorkom je dit?

22 april