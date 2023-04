Omwonenden zijn ‘teleurgesteld maar niet verbaasd’ over locatie voor Skaeve Huse

Hoe PSV in een bijzonder vissers­dorp de bekerfina­le heeft gehaald: ‘Ze weten niet waar ze zijn beland’

Ze zagen het in Spakenburg als de wedstrijd van de eeuw, maar toch was het PSV dat in een wel heel bijzonder decor de finale van de bekerfinale haalde. Van stapels briefgeld in een viswinkel, tot een stalker in de bestuurskamer en PSV-fans die onverwacht toch nog een kaartje bemachtigen.