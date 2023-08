Ondanks waarschuwing van de burgemeester van Amersfoort gaat drugsdealer opnieuw de fout in

Hoeveel drugs gebruiken Amersfoor­ters? De gemeente wil het weten, en gaat daarom het riool in

Hoeveel drugs wordt er in Amersfoort gebruikt? Is dat meer of minder dan in andere steden? En is dat dan te verklaren? Allemaal vragen waar de gemeente een antwoord op wil, maar vooralsnog niet kan krijgen. Daarom wil het stadhuis nu letterlijk een slag dieper in haar onderzoek.