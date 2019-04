Onderzoek naar vermiste Miranda uit Soest gaat onverdroten door

‘Spoffin hebben zij hier bijvoor­beeld liever niet’

6:51 Ik heb een kennis van wie ik tot voor kort dacht dat het een aardige man was. Na mijn vorige column liet hij weten dat hij me nogal mild had gevonden over het smartlappenfestival. Volgens hem bestaan smartlappenkoren over het algemeen uit impotente, gescheiden mannen en frigide vrouwen die niet helemaal correct uit de overgang zijn gekomen. ‘Dat je denkt dat als je een goedkope boa uit de feestartikelenwinkel om je rimpelhals draait en luid gaat staan zingen, dat dat voor anderen wel eens interessant zou kunnen zijn, getuigt van een buitengewoon grote arrogantie. De meeste koren zijn niet om aan te horen.’