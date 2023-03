Ongeluk op A1 richting Amersfoort: nog maar één rijstrook open

Snoeien bijna klaar in Soest-Zuid: Nu in Soestdui­nen en Soester­berg

De snoeiwerkzaamheden in Soest-Zuid zijn bijna afgerond. De gemeente laat weten dat er nu wordt gesnoeid in Soestduinen en Soesterberg. Ook de algemene begraafplaats Soesterberg nemen ze mee in de werkzaamheden. Het kan zijn dat er tijdelijk overlast is door het snoeien.