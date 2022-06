Ongeluk op A28: snelweg inmiddels volledig vrij gegeven

Bouwen aan ‘rafelran­den’ Soest niet langer taboe voor nieuwe coalitie: ‘Enorme kansen op Defensie­ter­rei­nen’

Bouwen buiten de rode contouren is niet langer een taboe in Soest. Woningbouw aan de ‘rafelranden’ van het dorp Soest is voor de nieuwe coalitie bespreekbaar. Een tweede primeur is dat Defensieterreinen tussen Soesterberg, Amersfoort en Leusden in beeld zijn voor huizen, bedrijven en energieopwekking.

