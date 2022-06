Ongeneeslijk zieke Claudia laat door donaties droom van haar gezin uitkomen: ‘Niemand pakt ons dit af’

Burgemees­ter Stroe prijst boeren en inwoners voor ordelijk verloop boerenpro­test: ‘Onder de indruk’

Burgemeester Jan Luteijn (62) van Barneveld is blij dat het landelijke boerenprotest in Stroe zonder grote incidenten en relatief woensdag rustig is verlopen. Wel vindt hij de verkeersdrukte een knelpunt.

22 juni