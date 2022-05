Ongeval op de A1 ter hoogte van Nieuwland, twee rijstroken dicht

In hun huiskamer op school kunnen examenleer­lin­gen kletsen, chillen en met chocolade­koek­jes zich opladen

Na je examen scheikunde of aardrijkskunde linea recta naar huis om stoom af te blazen? Niet voor de examenleerlingen van ’t Atrium in Amersfoort. Die kunnen terecht in hun eigen examenhuiskamer op school. Met koffie, cola en chocolat chip cookies.

24 mei