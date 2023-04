Onrust op de kermis in Soesterberg: politie roept op om het gezellig te houden

Midden in woonwijk een foodtruck­fes­ti­val voor jong én oud: ‘Hoppaaa! festival’ strijkt neer in Amersfoort

Een line-up van twintig foodtrucks & bars strijkt eind april neer in het Kaipark in de nieuwbouwwijk Vathorst. Het is voor het eerst dat het gratis toegankelijke evenement ‘Het Hoppaaa! festival’ in Amersfoort is.