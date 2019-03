Ontevreden boeren stemmen massaal op Forum voor Democratie

,,Wat de PVV en eerder ook de LPF niet lukte, is nu gebeurd met Forum voor Democratie. Voor het eerst blijkt dat een rechts-populistische partij voet aan de grond krijgt in de landbouwsector’’, zegt Martijn van Rossem van Nieuwe Oogst. Het agrarisch platform hield voor de verkiezingen een opiniepeiling waaruit bleek dat zo’n 14 procent van de boeren en tuinders voornemens was op de partij van Thierry Baudet te stemmen. ,,We hebben geen exit-polls uitgevoerd, maar gezien de grote overwinning van Forum voor Democratie landelijk, kunnen we er vanuit gaan dat ook veel agrariërs voor deze partij hebben gekozen.’’