Ontsnapte gevangene Shahin Gheiybe op Nationale Opsporingslijst

VIDEOShahin Gheiybe uit Rosmalen behoort sinds vandaag tot de meest gezochte personen van Nederland. De man, die in 2009 in Den Bosch twee mensen neerschoot, is op de Nationale Opsporingslijst gezet.

De zoektocht naar de voortvluchtige crimineel leidde onlangs tot een huiszoeking in Eemnes. De politie doorzocht de woning van familie van 35-jarige Gheiybe. Ook in Almere vond volgens de politie een huiszoeking plaats. Daar werd hij niet gevonden.

De in Iran geboren Gheiybe schoot in 2009 in Den Bosch twee mannen neer met wie hij een zakelijke afspraak had over computeronderdelen. Hij maakte zich uit de voeten met 175.000 euro van zijn slachtoffers. Beide mannen overleefden de aanslag.

Spoorloos

In oktober 2011 ontsnapte de tot 13 jaar veroordeelde Gheiybe uit de gevangenis in Breda. Hij verstopte zich enige tijd op de zolder van een woning in dezelfde stad, maar sloeg opnieuw op de vlucht toen de bewoners hem ontdekten. Sindsdien is Gheiybe spoorloos.

In de uitzending van Opsporing Verzocht zijn foto’s getoond van Gheiybe, waarop te zien is dat hij vermoedelijk in het buitenland verblijft. Hij zou veel selfies maken en ook regelmatig te zien zijn op feestjes. Zijn familie zou hem in 2018 nog bezocht hebben, maar zegt tegen de politie geen idee te hebben waar hij is. De politie zegt dat dit ongeloofwaardig is.

De politie sluit niet uit dat hij af en toe nog in Nederland is, omdat hij hier familie heeft waarmee hij een sterke band heeft. Vermoedelijk woont Gheiybe nu in een buurland van Nederland. Shahin Gheiybe is 1.88 meter lang. Hij heeft een opvallend kuiltje in zijn kin en een moedervlek op zijn linkerwang naast zijn mond.

Shahin Gheiybe is spoorloos.

De politie deed gisteren huiszoekingen bij familieleden. Bij deze zoekingen in Almere en Eemnes werden recente foto's van Shahin Gheiybe aangetroffen.

