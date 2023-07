Ontwerpers geschokt over verdwijnen blauwe speelbootjes in Schothorst: ‘Ze halen iets creatiefs weg’

22-jarige dronken Amersfoort­se vlucht voor politiecon­tro­le en raakt te water

Een automobilist is donderdagnacht ter hoogte van de Groenweg in Bunschoten van de weg geraakt met diens voertuig en kwam daarbij in het water terecht. De politie kwam de 22-jarige dronken bestuurder uit Amersfoort op het spoor en wilde deze controleren. Ze ging er op hoge snelheid vandoor en reed het water in.