Ook huurders, bedrijven en woningcorporaties krijgen dit jaar subsidie van Amersfoort voor groene daken

De subsidieregeling voor een groen dak is mateloos populair in Amersfoort. Voorgaande jaren liep het soms zelf zo storm dat de website overbelast raakte. „Jaarlijks weten veel Amersfoorters de regeling te vinden en zo groeit het aantal groene daken in de stad. Daarom is de regeling er nu ook voor bedrijven en woningcorporaties”, aldus wethouder Johnas van Lammeren. In 2021 was het digitale loket al na een half uur moeilijk bereikbaar vanwege de drukte.