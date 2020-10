Ook in Bunschoten en Nijkerk geen intocht van Sinterklaas

Sigaretje vóór de trein vertrekt? Nergens in Utrecht loop je zo veel risico op een boete als op station Amersfoort

5:00 Reizigers die bij het wachten op bus of trein in Amersfoort nog even een snel een sigaretje opstaken, hebben vorig jaar flink veel geld in het laatje van het rijk gebracht. In totaal schreven handhavers in de gemeente daarvoor 148 boetes uit, goed voor bijna 14.000 euro.