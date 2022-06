Ook niet meer mogen roken vóór de stations? Geen denken aan! ‘Ik stop pas als ik tussen zes plankjes lig’

Zwaan vliegt in bovenlei­ding en legt treinver­keer rondom Amersfoort plat

De dierenambulance is dinsdagmiddag rond 12.00 uur opgeroepen naar station Amersfoort Centraal. Een zwaan was namelijk in de bovenleiding gevlogen en in het spoor beland. Het treinverkeer rondom Amersfoort ligt hierdoor stil.

14 juni