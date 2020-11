Ook redactie Nederlands Dagblad ontvangt poederbrief met, achteraf, onschuldige inhoud

Behalve DPG Media , de uitgever van deze krant, en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, ontving ook de redactie van het christelijke Nederlands Dagblad dinsdagochtend een poederbrief. Het goedje in de enveloppe die werd geopend door een medewerker, bleek achteraf ongevaarlijk.

De poederbrief zat tussen de stapel post die zoals elke werkdag ’s ochtends vroeg wordt doorgenomen op de redactie van het ND aan de Berkenweg in Amersfoort. De postlezer van dienst schrok zich een ongeluk toen er wit strooisel uit een net geopende brief dwarrelde, vertelt hoofdredacteur Sjirk Kuijper.

,,Er is niet geaarzeld de politie in te schakelen. Die nam het serieus en was er snel. De rechercheurs konden gelukkig meteen vaststellen dat het om een onschadelijke substantie ging’’, aldus Kuijper, die op het moment zelf niet aanwezig was. De redactie hoefde volgens niet ontruimd te worden. ,,Het liep met een sisser af, maar dit wil je niet meemaken als krantenredactie. Het voelt zonder meer bedreigend.’’

Welke hoek

De hoofdredacteur deed dezelfde ochtend nog aangifte van het incident. Hij werd scherp bevraagd op eerdere dreigementen aan het adres van de krant en op heikele kwesties waarover het ND de afgelopen tijd mogelijk schreef. ,,Er speelt niks concreets. We weten niet in welke hoek we de poederbrief moeten plaatsen. Het stelde me enigszins gerust toen ik hoorde dat er ook op andere plekken poederbrieven waren bezorgd. Dat maakt het iets minder specifiek gericht op onze krant.”

Het dagblad van christelijke signatuur heeft volgens de hoofdredacteur niet bovengemiddeld te maken met de groeiende weerstand tegen journalisten door corona-ontkenners. ,,Of we het in die hoek moeten zoeken? Geen idee. Eén ding weet ik wel: als het de daders te doen was om angst te zaaien, dan is ze dat gelukt.’’

