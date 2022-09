Op de ambulance, maar dan wel in een steek- en scherfwerend vest: waarom is het nodig?

Onderne­mers zijn terreur winkeldie­ven en verslaaf­den op Eemplein spuugzat: ‘Medewerker is mishandeld’

Eén medewerker van Albert Heijn is beroofd van zijn koptelefoon. Een ander is mishandeld voor de ingang van de winkel. En dan zijn winkeldiefstallen en seksuele intimidatie van vrouwen ook nog eens aan de orde van de dag. Ondernemers op het Eemplein in Amersfoort zijn de terreur op het plein spuugzat en eisen actie van politie en gemeente.

31 augustus