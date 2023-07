Op De Stoethoeve in Soest lopen bewoners straks een stapje harder voor elkaar: ‘Zin in!’

Islamiti­sche begraaf­plaats voor Amersfoort­se moslims in Hoog­land-West: ‘Een fantasti­sche locatie’

Een lang gekoesterde wens van de moslimgemeenschap gaat in vervulling. De gemeente Amersfoort koopt een lap grond in het buitengebied van Hoogland-West, als beoogde locatie voor een islamitische begraafplaats. ,,Dit is een fantastische plek voor ons.”