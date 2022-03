Op de valreep toch nog vrijwilligers nodig voor stembureaus in Amersfoort

column Pas vanaf 18 jaar stemgerech­tigd? Niet meer van deze tijd, vindt Jeroen: ‘Laat 16-jarigen ook stemmen!’

Woensdag mag iedereen van 18 jaar en ouder weer naar de stembus. Al jaren ligt die leeftijd vast. In 1946 werd de stemgerechtigde leeftijd gesteld op 25 jaar, in 1963 werd het 21 jaar en 9 jaar later mocht je na 18e verjaardag stemmen. Sindsdien, al 50 jaar lang dus, is er niets veranderd. Tijd om daar iets aan te doen.

12 maart