Op de vissenrotonde in Bunschoten staat plots dit kunstwerk, maar van wie is het?

Wéér loopt het gigantisch uit de hand in Spakenburg: ‘Onbegrij­pe­lijk dat politie er pas na 20 minuten was’

Er gaan radicale maatregelen volgen nadat er een geweldsexplosie plaatvond rondom het complex van voetbalvereniging Spakenburg. Mensen moesten rennen voor hun leven en erger nog: onschuldige personen ontvingen rake klappen. ,,Het is een doodsteek voor het amateurvoetbal, maar we kunnen niet anders dan hard ingrijpen. We hadden alles goed voor elkaar, maar waar was de politie?”

21 april