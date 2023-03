Op deze partijen kun je stemmen in provincie Utrecht: wat willen ze en maken ze kans op veel zetels?

Het zal woensdag diep in de nacht zijn als de stemmen zijn geteld - ook deze keer geen stemcomputer, maar stembiljetten - en de 49 zetels in Provinciale Staten kunnen worden verdeeld. Vier jaar geleden mocht de VVD lange tijd hopen dat ze de grootste partij in de provincie Utrecht zou worden. Maar toen de uitslag van de stad Utrecht binnenkwam op het provinciehuis, zakten de liberalen naar plek 2. GroenLinks ging er met de winst vandoor.

Als grootste partij (8 zetels) mocht GroenLinks het voortouw nemen bij de vorming van het dagelijks provinciebestuur (college van Gedeputeerde Staten). GroenLinks ging in de coalitie samenwerken met D66, CDA, PvdA en ChristenUnie. De VVD moest genoegen nemen met een rol in de oppositie. Wordt het opnieuw een nek-aan-nekrace tussen de politieke tegenpolen GroenLinks en VVD of gooit een van de nieuwkomers de hoogste ogen?

Quote Dat BBB meerdere zetels zal weten te veroveren, daar twijfelt niemand aan

In de landelijke politiek klinkt het geluid van de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas al luid. Op het provinciale politieke toneel is de partij een nieuwkomer. Volgens verschillende peilingen kan de BBB in meerdere provincies de grootste partij worden. In het verstedelijkte Utrecht ligt dat niet direct voor de hand, maar dat de partij meerdere zetels zal weten te veroveren, daar twijfelt niemand aan. In haar verkiezingsprogramma zegt de BBB ‘op te komen voor alle inwoners die zich niet meer herkennen in het huidige overheidsbeleid’.

Wind stevig in de rug

De ogen zijn niet alleen gericht op nieuwkomer BBB. JA21 heeft in de (landelijke) peilingen de wind ook stevig in de rug. De partij staat voor het eerst op het stembiljet, maar is nu wel al vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Utrecht. Een aantal Statenleden brak tussentijds met Forum voor Democratie en ging verder als JA21. Voor JA21 zijn belangrijke verkiezingsthema’s: het stoppen van de asielinstroom en het tegenhouden van de komst van nieuwe windmolens.

Klik op een van de partijen voor meer informatie. Verhaal gaat verder onder het verkiezingsbord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Forum voor Democratie baarde vier jaar geleden opzien door als nieuwkomer met zes zetels in de Utrechtse Staten te komen. Na GroenLinks en de VVD werd Forum de derde partij. Van de populariteit van Forum voor Democratie en landelijk partijleider Thierry Baudet van vier jaar geleden is weinig meer over. De Utrechtse lijsttrekker Frank van Breukelen, student bestuurs- & organisatiewetenschap, moet hopen dat er nog voldoende Forum-aanhangers zijn overgebleven om de komende vier jaar iets te kunnen betekenen in de provinciale politiek.

Hoe trouw is de achterban van het CDA

Het CDA en D66 waren vier jaar geleden ieder goed voor vijf zetels en wisten zich een plaats in het college van Gedeputeerde Staten te onderhandelen. De vraag bij de komende verkiezingen is of ze de schade kunnen beperken. In de landelijke peilingen scoren het CDA en D66 onveranderd slecht. Het CDA heeft als voordeel dat de achterban doorgaans trouw gaat stemmen. Aan de andere kant aast de BBB op de kiezers van de christendemocraten.

De PvdA wil weer graag samen met GroenLinks het hart vormen van een progressief dagelijks provinciebestuur. De gezamenlijke plannen voor de komende vier jaar hebben beide partijen samengevat in het manifest ‘Groen, Sociaal, Samen’. PvdA en CDA willen onder meer 30 miljoen euro steken in de versnelling van de woningbouw via een provinciaal Volkshuisvestingsfonds. Betaalbaar wonen is ook een speerpunt voor de ChristenUnie, maar de partij wil ook dat mensen met een krappe beurs gratis met de bus en tram kunnen.

Met een stevige achterban in met name de stad Utrecht rekent Volt erop haar intrede in de Statenzaal te kunnen doen. Volt koerst op ‘een klimaatneutrale provincie, met schone energie, een groene economie, kringlooplandbouw, meer en betaalbaar openbaar vervoer, en duurzame woningen voor iedereen’. Voor Zwarte Piet is Zwart lijkt een zetel een utopie. De eenmanspartij van Amersfoorter Gimo Baram, die zegt tegen de klimaathysterie te strijden en vóór zwarte piet, deed vorig jaar mee aan verkiezingen voor de gemeenteraad in Amersfoort. Hij bleef steken op een schamele 393 stemmen. Nu doet Baram een poging in Provinciale Staten te komen.

‘Kleintjes’ willen terugkeren

In de huidige Provinciale Staten van Utrecht zitten zes partijen met één of twee zetels. Het gaat om Partij voor de Dieren, SP, SGP, 50Plus en Denk en BVNL. Deze ‘kleintjes’ willen niets liever dan terugkeren na de verkiezingen. Voor de een is dat spannender dan voor de ander. Zo kan de SGP rekenen op een trouwe achterban die gaat stemmen.

Weet je nog niet wat je gaat stemmen? Doe dan onze Stemwijzer. Verhaal gaat verder onder de stemwijzer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

BVNL stond vier jaar geleden niet op het stembiljet. De partij kwam tussentijds in de Staten doordat de twee gekozen PVV’ers hun partij de rug toekeerden. BVNL, met als lijsttrekker de ervaren politicus René Dercksen, is fel gekant tegen windmolens. Verder wil de partij de belastingen verlagen en regels schrappen ‘die alleen leiden tot bureaucratie en het ondernemen tot een hel maken’.

Volledig scherm De stemmen worden geteld in de Jaarbeurs. © ANP

De PVV wil onder aanvoering van Martine van der Velde terugkeren in de Utrechtse politiek. Van der Velde vertolkt het ‘typische PVV-geluid’. Ze wil stoppen met het ‘verspillen van miljoenen euro’s aan de nutteloze energietransitie’, niet meewerken aan de opvang van asielzoekers in de provincie en zorgen voor lastenverlichting.

‘Halve zetel’

Van de veertien partijen die vier jaar geleden op het stembiljet stonden, haalde U26 Gemeenten als enige geen zetel in Provinciale Staten. De lokale partij bleef steken op een ‘halve zetel’. U26 Gemeenten wil het geluid van de lokale partijen in verschillende Utrechtse gemeenten in het provinciehuis laten klinken. De onafhankelijke lokale beweging in Nederland groeit, verzekert lijsttrekker Roy Luca, die eerder wethouder was van Seyst.Nu. ,,Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar maart gingen in totaal 36,4 procent van de stemmen naar een lokale partij.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.