Op een rots, onder water of aangespoeld op het strand: Bas maakt de gekste bruidsfoto's

Een bruidspaar dat duikt tussen de vissen. Een verliefd stel onder de Eiffeltoren tussen de selfie makende toeristen. Een aangespoelde bruid op het strand: Uijlings is geen doorsnee fotograaf. Hij doet het graag nét even anders. ,,Ik ben altijd op zoek naar een unieke manier om momenten vast te leggen’’, zegt hij. ,,Een foto vertelt niet alleen het verhaal van de mooiste dag in het leven van een echtpaar, maar ook die van hun liefde.’’



Uijlings reist de hele wereld over om de mooiste bruidsreportages te maken. Iets waar hij een paar jaar geleden slechts van durfde te dromen. Hij werkte in de ICT. Fotografie was een hobby, geen carrière. ,,Tot een vriend me op een dag vroeg of ik op zijn bruiloft wilde fotograferen. Ik zei eerst nee. Ik ben een perfectionist. Als je het doet, doe je het goed en anders niet.’’