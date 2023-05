Op grens Amersfoort moeten vóór 2030 maximaal 13 windmolens komen: wat we tot nu toe weten

Dé oplossing voor overvol elektrici­teits­net? Eerste slimme batterij voor flat in Amersfoort gepresen­teerd

Bedrijven die niet kunnen verhuizen of uitbreiden en woningbouw met vertraging. Het overvolle elektriciteitsnet leidt in Amersfoort tot steeds grotere problemen. Maar in de Burgemeester Molendijkflat werd misschien wel een van de oplossingen gepresenteerd.