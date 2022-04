Op Koningsdag namen oudjes de stad over, een dag later had Jeroen een toefje schaamrood op de kaken

Koning Willem-Alexander staat nou niet bekend om zijn speeches, maar hoe hij zijn eigen feestje in Maastricht afsloot, vond ik wel mooi. Dat we moeten beseffen hoe geweldig het is dat we hier wel in vrijheid kunnen feestvieren, terwijl tweeduizend kilometer verderop de bommen neerkomen. Dat hebben we heus vaker gehoord, maar het kwam recht uit zijn hart.