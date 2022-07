Op meerdere plekken in Vathorst blauwalg in het water gevonden

#033 Bij Renate kan je 20 verschil­len­de creatieve workshops volgen: ‘Allemaal anders, mijn hoofd staat nooit stil’

Of je nou dromenvangers wilt leren maken of de techniek van macramé onder de knie wilt krijgen, invulling zoekt voor een kinderfeestje of een bloemwerk voor je bruiloft, Renate Heinen-Smits weet er wel raad mee.

10 juli