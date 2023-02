Opennacht Sterrenwacht: hier neem je gratis een kijkje door de telescoop

Op 25 februari opent de Sterrenwacht haar deuren voor het grote publiek. Je kunt gratis een avondje meekijken via de grote telescopen die het clubhuis die avond buitenzet. De leden nemen je mee door de nacht, en leggen je graag uit waar je naar kijkt. Laten we hopen op helder weer, want dan is het meeste te zien!

En als het bewolkt is?

Tussen 19.30 en 23.00 uur kun je naar de Sterrenwacht in Park Schothorst komen. Dan is het al donker en zijn de sterren goed te zien. Als het bewolkt is, zorgt de Sterrenwacht voor een mooie voorstelling binnen. Wist je dat ze zelfs een vallende ster in het clubhuis hebben? Die mag je die avond even voelen. Hoeveel mensen kunnen nou zeggen dat ze een meteoriet in handen hebben gehad?

Wat doet het weer?

Praktisch

Je vindt de Sterrenwacht in het clubhuis in Park Schothorst. De omgeving is erg donker, dus het is handig om een zaklamp mee te nemen. Je hoeft je voor deze avond niet aan te melden. Het adres is Schothorsterlaan 27, 3822 NA Amersfoort. Bekijk dit evenement op Facebook.

