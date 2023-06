Operatie moest zelfvertrouwen geven, maar dat mislukte: ‘Van Robin 2.0 word ik niet gelukkig’

Verdachte van 27 jaar oude moord op Mike Duif hoort 18 jaar cel tegen zich eisen: ‘Koelbloe­di­ge afrekening’

Tegen de 55-jarige Dave L. is 18 jaar celstraf geëist voor het doodschieten van Amersfoorter Mike Duif in 1996. Volgens de officier van justitie was er sprake van een koelbloedige afrekening. ,,Op brute wijze zette hij een streep door het leven van de pas 26-jarige Duif en bezorgde hij de nabestaanden onnoemelijk veel verdriet.”