Oplevering tiny houses en appartementen voor Oekraïners in Eemnes komt in zicht

Eemnessers willen dolgraag in ‘tiny house’ wonen: 378 aanmeldin­gen voor 8 huisjes

Een mini-keuken, het slaapgedeelte efficiënt ingedeeld en ruimte voor slechts één kleine tafel. Wie met weinig tevreden is, kan prima leven in een tiny house. De behoeft aan de mini-huisjes in de regio Amersfoort is enorm. Voor de acht tiny houses die dit voorjaar in Eemnes gebouwd worden, hebben 378 potentiële bewoners zich aangemeld.