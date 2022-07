Oplossing voor droogte begint volgens dijkgraaf bij onszelf: ‘Spoel toilet niet door met kraanwater’

Het is even warm geweest en nu kampen we met droogte, hoe moeten we dit zien?

,,Het is iets wat zich opbouwt, een soort sluipmoordenaar. Het klimaat is aan het veranderen en dat heeft direct invloed op het weer. De ene keer is er te veel neerslag en de andere keer is er te weinig. In februari was er een periode met veel stormen en daarna weer weinig neerslag. De droogte begint steeds vroeger, eigenlijk al in de nasleep van de winter.”