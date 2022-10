Opnieuw aanhoudingen verricht na urenlange gijzeling in de Amersfoortse wijk Kattenbroek

De politie heeft dinsdagochtend nieuwe aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een urenlange gijzeling van een vrouw in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Het gaat om twee jongens uit Hilversum.

Een nachtmerrie, dat maakt de bewoonster uit Amersfoort op 18 juli van dit jaar mee mee. In de vroege ochtend dringen meerdere personen haar woning aan de Bruggensingel-Noord binnen, waarna zij haar pinpas en pincode moet afgeven.

Terwijl zij onder bedreiging van een wapen muisstil in de woning blijft zitten, gaan de handlangers van de overvaller erop uit om geld te pinnen. Dit doen ze onder anderen in Amersfoort, bij het winkelcentrum Vathorst en het winkelgebied aan de Kamp.

Limiet verhogen

De bewoonster staat doodsangsten uit en terwijl er al gepind is, wordt alsnog geëist dat ze haar limiet verhoogt. Hierdoor ziet de dadergroep kans om nog meer geld van de bankrekening te plukken. Pas na de laatste transactie, kan de bewoonster in de Kattenbroekse woning op adem komen. De crimineel vertrekt, waarna de vrouw eindelijk kans ziet de politie in te schakelen.

Nog in diezelfde week slaagt de politie erin één van de daders op te sporen. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hilversum, die op camerabeelden is herkend toen hij aan het pinnen was met de bankpas van de vrouw. Afgelopen dinsdag volgden nog twee aanhoudingen. Beiden zijn ook afkomstig uit Hilversum en zijn 19 en 20 jaar oud. Hun telefoons zijn in beslag genomen voor onderzoek.

In hechtenis voor verhoor

Beiden verdachten worden in verband gebracht met de gewelddadige gijzeling in Amersfoort. Ze zitten in hechtenis voor verhoor. De 16-jarige Hilversummer is inmiddels op vrije voet, maar hij is nog wel verdachte in het lopende rechercheonderzoek.

