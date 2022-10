Opnieuw aanhoudingen verricht na urenlange gijzeling in Kattenbroek

Op 18 juli drongen de verdachten rond 09.30 uur de woning van de vrouw aan de Bruggensingel-Noord binnen. Ze werd gedwongen haar pinpas plus pincode af te geven. Met de pas werd later gepind in winkelcentrum Vathorst en het winkelgebied aan de Kamp. Ondertussen bleef een van de overvallers bij haar in de woning.

Diezelfde week werd een 16-jarige jongen uit Hilversum gearresteerd. Gisteren werden in diezelfde plaats nog twee verdachten aangehouden (19 en 20 jaar oud). Bij de arrestatie werden ook telefoons in beslag genomen.

In hechtenis voor verhoor

Beiden verdachten worden in verband gebracht met de gewelddadige diefstal in Amersfoort. Ze zitten in hechtenis voor verhoor. De 16-jarige Hilversummer is inmiddels op vrije voet, maar hij is nog wel verdachte in het lopende rechercheonderzoek.