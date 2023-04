Opnieuw een ongeval op A1 richting Amersfoort: verkeer moet over de vluchtstrook

Pijnpunt van Sparta Nijkerk ligt bij VVOG in de 94ste minuut bloot: ‘Je treft de kern van het probleem’

Sparta Nijkerk verzuimde in de streekderby bij VVOG in de strijd om de derde periodetitel uit te lopen op de concurrentie: 1-1. Misschien nog wel vervelender was dat de pijnpunten bij de ploeg van Eric Speelziek in Harderwijk opnieuw bloot lagen.